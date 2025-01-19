Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 3-й по броскам и проценту реализации в КХЛ. Армейцы идут на 7-м месте Запада и на 12-м во всей лиге
Роман Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА на третьем месте по броскам в КХЛ.
Список по этому показателю возглавляет минское «Динамо» – 1612 бросков в створ в текущем сезоне. Вторая строчка у «Трактора» – 1587 бросков, армейцы замыкают тройку – 1585 попаданий в створ. В пятерку попали «Металлург» (1576) и «Северсталь» (1530).
Также приложен рейтинг по проценту реализации бросков. На первом месте идет «Торпедо» – 13,73%, «Спартак» – второй (10,78%), СКА вновь на третьей позиции (10,66%). Топ-5 замыкают «Сибирь» (10,63%) и «Трактор» (10,30%).
Клуб из Санкт-Петербурга занимает седьмое место в Западной конференции и 12-е в сводной таблице лиги, набрав 55 очков за 45 матчей.
Гучек о СКА: «Какой Кубок Гагарина с такой игрой? Похоже, не самая хорошая атмосфера внутри – та же «отставка» Деанджело. Зачем его брали?»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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