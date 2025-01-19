Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 3-й по броскам и проценту реализации в КХЛ. Армейцы идут на 7-м месте Запада и на 12-м во всей лиге

Роман Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА на третьем месте по броскам в КХЛ.

Список по этому показателю возглавляет минское «Динамо » – 1612 бросков в створ в текущем сезоне. Вторая строчка у «Трактора » – 1587 бросков, армейцы замыкают тройку – 1585 попаданий в створ. В пятерку попали «Металлург » (1576) и «Северсталь » (1530).

Также приложен рейтинг по проценту реализации бросков. На первом месте идет «Торпедо » – 13,73%, «Спартак » – второй (10,78%), СКА вновь на третьей позиции (10,66%). Топ-5 замыкают «Сибирь » (10,63%) и «Трактор» (10,30%).

Клуб из Санкт-Петербурга занимает седьмое место в Западной конференции и 12-е в сводной таблице лиги, набрав 55 очков за 45 матчей.

Гучек о СКА: «Какой Кубок Гагарина с такой игрой? Похоже, не самая хорошая атмосфера внутри – та же «отставка» Деанджело. Зачем его брали?»