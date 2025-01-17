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  • Крикунов о 4 поражениях СКА кряду: «Не думаю, что вопрос об отставке Ротенберга стоит на повестке, страшной ситуацию не назвать. Даже у «Локомотива» были неудачные серии»
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Крикунов о 4 поражениях СКА кряду: «Не думаю, что вопрос об отставке Ротенберга стоит на повестке, страшной ситуацию не назвать. Даже у «Локомотива» были неудачные серии»

Владимир Крикунов высказался о возможной отставке Романа Ротенберга из СКА.

Петербургский клуб проиграл 4 матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 55 очков после 45 игр сезона. 

«Конечно, такая команда, как СКА, должна показывать более убедительные результаты. Но не думаю, что вопрос об отставке Ротенберга действительно стоит на повестке дня. Страшной ситуацию назвать нельзя.

У всех команд бывают такие периоды – по несколько поражений подряд. Даже у «Локомотива» были неудачные серии, поэтому вряд ли разговор Медведева с тренерским штабом приведет к каким-то решениям», – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Медведев о Ротенберге: «Тренер на месте – значит, кредит доверия есть. Разговор со штабом и лидерами СКА будет сегодня. Результат неудовлетворительный»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoАлександр Медведев
logoВладимир Крикунов
logoКХЛ
logoЛокомотив
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