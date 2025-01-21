«Сборная должна выступать в интересах России, а не какого-то тренера. На КПК у нас собрали странную команду». Экс-игрок «Крыльев» Маслов о «России 25»
– Наша сборная на Кубке Первого канала. Как вам ее игра на турнире?
– Россия всех победила.
– А кого она победила?
– Беларусь, Казахстан и сборную легионеров.
– Нормальные эти сборные? Мне кажется, нет. И под них у нас собрали странную команду. Ведь можно было взять по-настоящему лучших игроков, но у нас кто-то с кем-то поругался, кто-то не хочет ехать, этот обижен на того. Почему не вызвали Никиту Гусева, который сейчас лучший бомбардир КХЛ?
Мы должны выступать в интересах России, а не в интересах какого-то тренера. Сборная – это знамя нашего спорта, лицо хоккея! Если команда не верит в тренера, то она ничего не выиграет. Чтобы добиваться больших результатов, нужно быть единым кулаком.
Если ставишь определенную цель, то нужно работать всем в одной связке. Все обиды, которые якобы есть, – это все дешевые отговорки. Игроки могут поругаться между собой, но завтра они помирятся. А таить злобу на кого-то – это неправильно.
Да, Гусев ушел из СКА пару лет назад, но это не должно быть причиной его невызова в сборную, – сказал экс-игрок «Крыльев Советов» и казанского клуба СК имени Урицкого (ныне «Ак Барс»).
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