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  • «Сборная должна выступать в интересах России, а не какого-то тренера. На КПК у нас собрали странную команду». Экс-игрок «Крыльев» Маслов о «России 25»
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«Сборная должна выступать в интересах России, а не какого-то тренера. На КПК у нас собрали странную команду». Экс-игрок «Крыльев» Маслов о «России 25»

Геннадий Маслов подверг критике кадровую политику «России 25» Романа Ротенберга.

– Наша сборная на Кубке Первого канала. Как вам ее игра на турнире?

– Россия всех победила. 

– А кого она победила? 

– Беларусь, Казахстан и сборную легионеров. 

– Нормальные эти сборные? Мне кажется, нет. И под них у нас собрали странную команду. Ведь можно было взять по-настоящему лучших игроков, но у нас кто-то с кем-то поругался, кто-то не хочет ехать, этот обижен на того. Почему не вызвали Никиту Гусева, который сейчас лучший бомбардир КХЛ

Мы должны выступать в интересах России, а не в интересах какого-то тренера. Сборная – это знамя нашего спорта, лицо хоккея! Если команда не верит в тренера, то она ничего не выиграет. Чтобы добиваться больших результатов, нужно быть единым кулаком.

Если ставишь определенную цель, то нужно работать всем в одной связке. Все обиды, которые якобы есть, – это все дешевые отговорки. Игроки могут поругаться между собой, но завтра они помирятся. А таить злобу на кого-то – это неправильно.

Да, Гусев ушел из СКА пару лет назад, но это не должно быть причиной его невызова в сборную, – сказал экс-игрок «Крыльев Советов» и казанского клуба СК имени Урицкого (ныне «Ак Барс»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
сборная России U25
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