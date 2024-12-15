Ротенберг о КПК: «Тяжелый турнир, как Олимпиада – нет права на ошибку. Пассажиров не было, каждый отдавался на пределе сил. Так и должно быть, когда играешь за сборную России»
Роман Ротенберг сравнил Кубок Первого канала с Олимпиадой.
Сегодня команда «Россия 25» обыграла сборную Казахстана (3:1) и стала победителем Кубка Первого канала. Российская команда выиграла все три матча на турнире.
«Это были лучшие игроки на сегодняшний день в России, они достойны играть в сборной. Вы сами знаете, что это тяжелый турнир, как Олимпиада – нет права на ошибку.
Пассажиров в сборной не было, каждый игрок отдавался на пределе сил и возможностей. Так и должно быть, когда играешь за сборную России» – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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