Дементьев об отстранении России: «Трамп поможет, если будет коммерческая выгода – как любой бизнесмен. Будем ждать, не нужно обольщаться из-за одиночных заявлений»
Алексей Дементьев порассуждал о влиянии Дональда Травма на спортивные федерации.
– По этому вопросу я не уверен, что Трамп может помочь. Как любой бизнесмен, он, может быть, и поможет, если будет коммерческая выгода, а она очевидна для всех.
– Зависит от его желания или политической обстановки?
– Не нужно сильно обольщаться из-за одиночных заявлений. Давайте будем ждать. Пусть будут маленькие шаги, но в направлении улучшения взаимоотношений в мире и возможности выступления российским спортсменам на международной арене.
Пусть медленно, но нужно идти верной дорогой, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
Трамп на митинге на арене «Вашингтона»: «Овечкин – великий игрок, не так ли? Команда выступает очень хорошо»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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