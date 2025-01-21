Дементьев об отстранении России: «Трамп поможет, если будет коммерческая выгода – как любой бизнесмен. Будем ждать, не нужно обольщаться из-за одиночных заявлений»

Алексей Дементьев порассуждал о влиянии Дональда Травма на спортивные федерации.

– По этому вопросу я не уверен, что Трамп может помочь. Как любой бизнесмен, он, может быть, и поможет, если будет коммерческая выгода, а она очевидна для всех.

– Зависит от его желания или политической обстановки?

– Не нужно сильно обольщаться из-за одиночных заявлений. Давайте будем ждать. Пусть будут маленькие шаги, но в направлении улучшения взаимоотношений в мире и возможности выступления российским спортсменам на международной арене.

Пусть медленно, но нужно идти верной дорогой, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .

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