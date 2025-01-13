Ковальчук об отстранении России: «Хоккей сейчас не на первом месте в нашей стране, думаю. Мы должны молиться и гордиться ребятами, которые сейчас на передовой»

Илья Ковальчук высказался об отстранении России от международных турниров.

– После МЧМ снова зашла речь о потенциальном возвращении сборной России на мировые турниры. Как считаете, много ли потерял международный хоккей без наших команд разных возрастов?

– Самое главное – то, что теряем мы. Наша молодежь не имеет международного опыта. Это очень плохо. Но сейчас такие обстоятельства.

Думаю, хоккей сейчас не на первом месте в нашей стране. Мы должны молиться и гордиться ребятами, которые сейчас находятся на передовой.

Что касается хоккея, то, конечно, все вернется. Но нынешнее поколение осталось без больших турниров. Уверен, с переменами президентства в США и общением наших хоккейных руководителей с ИИХФ мы придем хотя бы к тому, чтобы вернули нашу молодежь и юниоров.

Многим нет еще и 18 лет, они даже не имеют права голоса. Это абсурд, – сказал бывший игрок сборной России.