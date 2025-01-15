Лишка об отстранении России: «Словакии проще попадать в плей-офф на международных турнирах, но с россиянами было бы играть интересно – они всегда бьются за первые три места»

Адам Лишка высказался о возвращении сборной России на международные турниры.

«По качеству хоккея Россия должна играть на международном уровне – у нее всегда собирается хорошая команда, много отличных игроков из КХЛ и НХЛ, сборная всегда бьется за первые три места.

Решение не за мной, за другими людьми. Без России сборной Словакии немного проще попадать в плей-офф на международных турнирах, но было бы интересно опять играть с российской командой.

Не знаю, вернут ли россиян на международный уровень в 2025 году. Если бы решение принимали люди из Словакии, то это было бы одно, а тут выбирают люди из других стран. У нас в Словакии большая поляризация, было бы интересно, если бы народу задали вопрос – возвращать сборную России на соревнования или нет. Я думаю, что очень многие люди сказали бы: «Да, надо вернуть».

Кто-то бы сказал: «Нет, нельзя». Поляризация в обществе есть, мне тяжело говорить за целую страну», – сказал словацкий нападающий «Северстали » Адам Лишка .