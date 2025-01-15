  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лишка об отстранении России: «Словакии проще попадать в плей-офф на международных турнирах, но с россиянами было бы играть интересно – они всегда бьются за первые три места»
0

Лишка об отстранении России: «Словакии проще попадать в плей-офф на международных турнирах, но с россиянами было бы играть интересно – они всегда бьются за первые три места»

Адам Лишка высказался о возвращении сборной России на международные турниры.

«По качеству хоккея Россия должна играть на международном уровне – у нее всегда собирается хорошая команда, много отличных игроков из КХЛ и НХЛ, сборная всегда бьется за первые три места.

Решение не за мной, за другими людьми. Без России сборной Словакии немного проще попадать в плей-офф на международных турнирах, но было бы интересно опять играть с российской командой.

Не знаю, вернут ли россиян на международный уровень в 2025 году. Если бы решение принимали люди из Словакии, то это было бы одно, а тут выбирают люди из других стран.  У нас в Словакии большая поляризация, было бы интересно, если бы народу задали вопрос – возвращать сборную России на соревнования или нет. Я думаю, что очень многие люди сказали бы: «Да, надо вернуть».

Кто-то бы сказал: «Нет, нельзя». Поляризация в обществе есть, мне тяжело говорить за целую страну», – сказал словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoСборная Словакии по хоккею
Политика
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАдам Лишка
logoИИХФ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Кинэн: «Политики разберутся, и Россия сможет сыграть на Олимпиаде‑2026, верю. Российский хоккей очень важен для всего мира»
13 января, 14:34
Ковальчук об отстранении России: «Хоккей сейчас не на первом месте в нашей стране, думаю. Мы должны молиться и гордиться ребятами, которые сейчас на передовой»
3513 января, 11:58
«Лед тронулся. Тардифу и ИИХФ надо одуматься и вспомнить, что спорт всегда был вне политики. Его нужно ловить на слове и начинать активное взаимодействие». Андрей Коваленко о возвращении России
1310 января, 07:40
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о результатах СКА: «Сегодня на седьмом месте, завтра уже на втором. В топ-8 все плотно, до плей-офф изменения могут быть большие»
521 минуту назад
КХЛ. «Сибирь» принимает «Трактор», «Салават Юлаев» играет с «Нефтехимиком», «Автомобилист» в гостях у «Спартака»
4852 минуты назадLive
Дементьев о кричалке фанатов «Локо» про СКА: «Любому клубу неприятно слышать такое. Я воспитанник советской школы, и говорилось так: накажи команду победой и голами, а не словами»
31сегодня, 13:51
НХЛ. «Баффало» примет «Каролину», «Миннесота» сыграет с «Эдмонтоном»
3сегодня, 12:58
Шевченко об отставке Ротенберга: «Многие желают этого, но не могут сформулировать почему. Человек своим присутствием приковывает интерес к КХЛ. Доработает контракт до конца, надеюсь»
92сегодня, 11:23
Депутат Журова об ограблении Малкина: «В России есть понимание, что у нас может быть небезопаснее, поэтому мы дома сильнее защищаем. А в Америке дверь на одну щеколду закрывают»
30сегодня, 11:08
Дилан Сикьюра: «Челябинск более хоккейный город, чем Москва. Там постоянный солд-аут, люди живут игрой, тебя везде узнают, просят сфотографироваться»
5сегодня, 10:10
«Питтсбург» об ограблении дома Малкина: «Евгений просил уважать его частную жизнь, подробности не будут опубликованы. Расследование продолжается»
5сегодня, 09:58
Величкин сравнил Овечкина и Малкина: «Женя более умный игрок, у него фантастические руки, катание лучше. Саша мощный, пробивной, как танк. Они равнозначные звезды»
12сегодня, 09:47
Эвасон о буллите Марченко в ворота Федотова: «Феноменально. Не уверен, видел ли что-то подобное раньше»
10сегодня, 09:32Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Нэшвилл» одержал 1000-ю победу в НХЛ – за 2020 матчей. Только «Филадельфия» достигла этого быстрее – за 2018 игр
3 минуты назад
Голдобин и Морозов пропустят матч «Спартака» с «Автомобилистом» по игровым причинам, Порядин – из-за травмы («СЭ»)
350 минут назад
Данил Аймурзин: «Северсталь» можно сравнить с «Барселоной», которая в тики-таку играет. Они недавно Суперкубок взяли, нам тоже хочется»
1сегодня, 13:35
Гаврилов о краже чемпионских перстней Малкина: «Самое дорогое забрали. Я свои медали детям отдал на хранение, у себя не держал»
3сегодня, 13:22
Сушинский о возвращении к менеджерской работе в КХЛ: «С удовольствием. Жду предложений»
4сегодня, 13:02
Дементьев об уходе Деанджело из СКА: «Стоит ориентироваться на официальную версию, остальное – домыслы. Не удивлюсь, если в НХЛ он сразу получит работу»
7сегодня, 12:33
Тарасова о краже чемпионских перстней Малкина: «Хранить ценные вещи дома небезопасно. И США тут не исключение»
1сегодня, 12:16
Тренер «Миннесоты» Хайнс о травме Капризова: «Он сходит с ума от скуки, хочет вернуться на лед. Организм подскажет, когда он будет готов»
1сегодня, 12:04
Терещенко о «Торпедо»: «Ларионов сумеет справиться со спадом, команда будет в восьмерке лучших на Западе»
4сегодня, 11:50
Порядин пропустит матч с «Автомобилистом» из-за травмы. У форварда «Спартака» 18+16 в 40 играх (Артур Хайруллин)
4сегодня, 11:38
Рекомендуем