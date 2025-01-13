Майк Кинэн: «Политики разберутся, и Россия сможет сыграть на Олимпиаде‑2026, верю. Российский хоккей очень важен для всего мира»
Майк Кинэн верит, что сборная России сможет сыграть на Олимпиаде-2026.
– Недавний молодежный чемпионат мира, который проходил в Оттаве, получился не очень хорошим для хозяев. Правда ли, что канадцам на таких турнирах не хватает сборной России?
– Да, конечно. Люди любят спорт. И канадцы, и русские любят хоккей. Очень важно, чтобы политическая ситуация разрешилась. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Российский хоккей очень важен для всего мира – и, конечно же, для молодежного турнира.
Я верю в то, что политики разберутся и сборная Россия сможет сыграть на Олимпиаде‑2026 в Италии. Это очень важная национальная команда для мировой арены, для хоккея во всем мире.
Россия по‑прежнему остается мощной и очень интересной силой в международном хоккее, – сказал бывший главный тренер клубов НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем