Майк Кинэн: «Политики разберутся, и Россия сможет сыграть на Олимпиаде‑2026, верю. Российский хоккей очень важен для всего мира»

Майк Кинэн верит, что сборная России сможет сыграть на Олимпиаде-2026.

– Недавний молодежный чемпионат мира, который проходил в Оттаве, получился не очень хорошим для хозяев. Правда ли, что канадцам на таких турнирах не хватает сборной России?

– Да, конечно. Люди любят спорт. И канадцы, и русские любят хоккей. Очень важно, чтобы политическая ситуация разрешилась. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Российский хоккей очень важен для всего мира – и, конечно же, для молодежного турнира.

Я верю в то, что политики разберутся и сборная Россия сможет сыграть на Олимпиаде ‑2026 в Италии. Это очень важная национальная команда для мировой арены, для хоккея во всем мире.

Россия по‑прежнему остается мощной и очень интересной силой в международном хоккее, – сказал бывший главный тренер клубов НХЛ.