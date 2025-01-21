Ильин о «Северстали»: «Козырев дает играть. За ошибку сразу не будут сажать – подскажут, что нужно сделать по-другому»

Михаил Ильин высказался о работе с Андреем Козыревым в «Северстали».

19-летний нападающий набрал 23 (4+19) очков в 44 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Стали ли себя увереннее чувствовать, когда начали стабильно выходить в первом звене?

– Уверенность появилась, но бывает, когда два-три матча ничего не получается, то пропадает уверенность. Думаешь, что делаешь вроде бы то же самое, а все равно не получается. Потом один матч получается удачным, и сразу чувствуешь, что ты можешь.

– Есть ли страх ошибиться?

– У Козырева такого нет. Он дает играть. Он сам говорит, что вы делаете то, что делаете, а я беру ответственность на себя. За ошибку сразу не будут сажать. Подскажут, что нужно сделать в следующей смене по-другому.

– Какой главный урок, который вы усвоили, оказавшись в КХЛ?

– Голову не надо опускать, а то могут и сильно прибить, есть риск получить травму. Нужна концентрация. Опустишь голову один раз, тебе прилетит, потом полсезона пропустишь, а затем попробуй еще в состав вернуться, – сказал форвард «Северстали» Михаил Ильин .