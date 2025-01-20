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  • Ильин про МЧМ-2025: «Россия показала бы очень хорошую игру. Русские – самые сильные. Демидов был бы номер один на турнире – все со мной согласятся»
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Ильин про МЧМ-2025: «Россия показала бы очень хорошую игру. Русские – самые сильные. Демидов был бы номер один на турнире – все со мной согласятся»

Михаил Ильин считает, что Россия показала бы хороший хоккей на МЧМ.

МЧМ-2025 выиграла сборная США, которая обыграла команду Финляндии (4:3 ОТ) в финале.

– Недавно в Канаде прошел молодежный чемпионат мира. Грустно, что нет турниров для сборной?

– Только за результатами следил, матчи не смотрел, не особо было интересно.

Обидно, что не поехали. Но такая ситуация. Играем как можем, турниры есть, играли с белорусами – у них сейчас очень сильная команда.

– Но все равно это не против Канады.

– Понятное дело. Но других вариантов нет. Живем в такой ситуации.

– Кого бы из сверстников отметили?

– Я только русских могу отметить. Считаю, что русские – самые сильные. Если бы мы поехали на МЧМ, уверен, что команда бы показала очень хорошую игру.

Кого отметить? Ваня Демидов. Все со мной согласятся, что на МЧМ он бы был номером один, – сказал 19-летний нападающий «Северстали» Михаил Ильин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМихаил Ильин
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoИван Демидов
logoКХЛ
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoСеверсталь
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