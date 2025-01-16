Козырев о 7:4: «Видеоаналитики внесли огромный вклад, дали команду отменить голы СКА. «Северсталь» победила заслуженно»
Андрей Козырев назвал заслуженной победу «Северстали» над СКА.
Клуб из Череповца выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 7:4.
– За счет командных действий заслуженно победили, весь матч контролировали ход игры.
– У «Северстали» чередуются победы и поражения. Как найти стабильность?
– У нас молодая команда, ей свойственна нестабильность. Нормально к этому относимся. Это рабочий момент.
– Какую роль сегодня сыграли видеоаналитики?
– Ребята внесли огромный вклад в ключевые моменты, когда дали команду взять просмотр и отменить голы СКА.
– Вы раньше играли за СКА. Этот фактор – дополнительный раздражитель?
– Нет. Я очень много где работал. Мы ведем борьбу, чтобы попасть в плей‑офф. Это был рядовой матч за два очка, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем