Леонтьев о 2:3 с «Металлургом»: «Нефтехимик» был быстрее в двух периодах, создавал моменты, в счете повел. По овертайму комментировать нечего»

Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Металлургом» (2:3 ОТ).

– В первых двух периодах мы были быстрее соперника, создавали моменты, да и по счету повели. Но в третьей двадцатиминутке позиционная ошибка привела к пропущенной шайбе.

В принципе, в заключительном игровом отрезке гости добавили, из-за чего преимущество было на их стороне. В овертайме все все видели, мне нечего комментировать.

– Как оцените дебют нашего новичка Кондрата Решетникова?

– Для первого раза, против чемпиона к тому же, сыграл достойно, в принципе, без ошибок, достаточно уверенно для первой игры. Дальше должно быть еще лучше, еще увереннее, солиднее. Будет все нормально, хотя и судить по одной игре, все же рано.

– Вы перед матчем говорили о травмированных. Есть понимание, когда они вернутся в строй?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Не могу назвать точных дат, сроков восстановления игроков, которые находятся в лазарете, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.