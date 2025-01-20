Леонтьев о 2:3 с «Металлургом»: «Нефтехимик» был быстрее в двух периодах, создавал моменты, в счете повел. По овертайму комментировать нечего»
– В первых двух периодах мы были быстрее соперника, создавали моменты, да и по счету повели. Но в третьей двадцатиминутке позиционная ошибка привела к пропущенной шайбе.
В принципе, в заключительном игровом отрезке гости добавили, из-за чего преимущество было на их стороне. В овертайме все все видели, мне нечего комментировать.
– Как оцените дебют нашего новичка Кондрата Решетникова?
– Для первого раза, против чемпиона к тому же, сыграл достойно, в принципе, без ошибок, достаточно уверенно для первой игры. Дальше должно быть еще лучше, еще увереннее, солиднее. Будет все нормально, хотя и судить по одной игре, все же рано.
– Вы перед матчем говорили о травмированных. Есть понимание, когда они вернутся в строй?
– Мне сложно ответить на этот вопрос. Не могу назвать точных дат, сроков восстановления игроков, которые находятся в лазарете, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
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