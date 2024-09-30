Деа о своем прогрессе после «Металлурга»: «В «Нефтехимике» у меня гораздо лучше отношения с тренером. С Разиным в этом плане было тяжело. Иногда мы были по разные стороны»

Жан-Себастьян Деа рассказал о сложностях в общении с Андреем Разиным.

Канадский форвард «Нефтехимика » начинал прошлый сезон в «Металлурге », но по его ходу перешел в клуб из Нижнекамска.

– Почему в этом сезоне вы стартовали лучше, чем в прошлом?

– Дело в уверенности. В прошлом году я сменил страну, я не чувствовал себя достаточно комфортно. Второй год всегда проходит легче. Я чувствую себя лучше на льду, мне удалось найти свою игру.

– Может быть, дело в лучшей связи с тренером и руководством клуба?

– Да. Я согласен. У меня в «Нефтехимике» гораздо лучше отношения с тренером. С Разиным мне в этом плане было тяжело. Иногда мы были по разные стороны. Сейчас же тренер мне доверяет. А когда тебе доверяют, ты играешь лучше. Разин не говорит по-английски, поэтому мне было тяжело с ним общаться. Следовательно, моя игра из-за этого страдала. А сейчас мне намного лучше.

– Получается, Олег Леонтьев говорит по-английски?

– Чуть-чуть (сказал по-русски – Спортс’‘).

– А как у вас дела с русским? Этим летом вы говорили, что планируете начать учить язык…

– Ну, я знаю некоторые слова. Стараюсь практиковаться. Мне тяжело освоить произношение, но я над этим работаю, – сказал Деа.