Деа о своем прогрессе после «Металлурга»: «В «Нефтехимике» у меня гораздо лучше отношения с тренером. С Разиным в этом плане было тяжело. Иногда мы были по разные стороны»
Канадский форвард «Нефтехимика» начинал прошлый сезон в «Металлурге», но по его ходу перешел в клуб из Нижнекамска.
– Почему в этом сезоне вы стартовали лучше, чем в прошлом?
– Дело в уверенности. В прошлом году я сменил страну, я не чувствовал себя достаточно комфортно. Второй год всегда проходит легче. Я чувствую себя лучше на льду, мне удалось найти свою игру.
– Может быть, дело в лучшей связи с тренером и руководством клуба?
– Да. Я согласен. У меня в «Нефтехимике» гораздо лучше отношения с тренером. С Разиным мне в этом плане было тяжело. Иногда мы были по разные стороны. Сейчас же тренер мне доверяет. А когда тебе доверяют, ты играешь лучше. Разин не говорит по-английски, поэтому мне было тяжело с ним общаться. Следовательно, моя игра из-за этого страдала. А сейчас мне намного лучше.
– Получается, Олег Леонтьев говорит по-английски?
– Чуть-чуть (сказал по-русски – Спортс’‘).
– А как у вас дела с русским? Этим летом вы говорили, что планируете начать учить язык…
– Ну, я знаю некоторые слова. Стараюсь практиковаться. Мне тяжело освоить произношение, но я над этим работаю, – сказал Деа.
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