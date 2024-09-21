Леонтьев о поражении от «Металлурга»: «Интересный матч, футбольный счет. Страсть, борьба, никто не уступал. «Нефтехимик» мог и выиграть»
Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги игры с «Металлургом».
Клуб из Нижнекамска потерпел поражение в серии буллитов (0:1 Б).
«Парни молодцы, заработали очко. Могли и выиграть. По игре матч получился интересным, футбольный счет. Страсть, борьба, никто не уступал.
Нам не хотелось возвращаться домой из поездки порожняком», – сказал Олег Леонтьев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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