Леонтьев о 0:1 с «Металлургом»: «Капитану «Нефтехимика» выбили зубы – клюшкой попали, на повторе видно. Очки даются нелегко, оставляем здоровье в играх»

Олег Леонтьев заявил, что Александру Дергачеву выбили зубы в игре с «Магниткой».

«Нефтехимик » уступил «Металлургу » (0:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер клуба из Нижнекамска Олег Леонтьев заявил, что капитану команды Александру Дергачеву ударом клюшкой выбили несколько зубов в этой игре.

«Капитану выбили зубы, очки даются нелегко. На повторе было видно, что клюшкой попали ему по зубам. Оставляем здоровье в играх. Но это нас только закаляет», – сказал Леонтьев.