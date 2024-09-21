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  • Леонтьев о 0:1 с «Металлургом»: «Капитану «Нефтехимика» выбили зубы – клюшкой попали, на повторе видно. Очки даются нелегко, оставляем здоровье в играх»
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Леонтьев о 0:1 с «Металлургом»: «Капитану «Нефтехимика» выбили зубы – клюшкой попали, на повторе видно. Очки даются нелегко, оставляем здоровье в играх»

Олег Леонтьев заявил, что Александру Дергачеву выбили зубы в игре с «Магниткой».

«Нефтехимик» уступил «Металлургу» (0:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Главный тренер клуба из Нижнекамска Олег Леонтьев заявил, что капитану команды Александру Дергачеву ударом клюшкой выбили несколько зубов в этой игре.

«Капитану выбили зубы, очки даются нелегко. На повторе было видно, что клюшкой попали ему по зубам. Оставляем здоровье в играх. Но это нас только закаляет», – сказал Леонтьев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoОлег Леонтьев
logoАлександр Дергачев
logoМатч ТВ
logoЗдоровье
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