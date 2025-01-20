Разин о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Металлург» с победой. Впервые в тренерской карьере проводил установку в полной темноте – в раздевалке свет отключился»
– Когда работал детским тренером, я делал свои лагеря. Один раз лагерь был в Краснодарском крае, потом в городе Балаково в Саратовской области.
Проводил его со своими словацкими друзьями‑тренерами и их отправил на поезде, они ехали 24 часа, узнали, что такое санитарная зона, когда туалеты закрывают. Когда приехали, они говорят: «Андрей, спасибо за подарки, очень сложный был переезд».
Могу сказать составителям календаря спасибо за такие подарки, что предоставили нам такой сложный выезд. Ребята – молодцы, было очень тяжело, видно было, что соперник свежее. Изменили немного в третьем периоде свои тактически действия, стали меньше бегать, больше тратить сил в чужой зоне.
Плюс впервые за свою тренерскую карьеру перед игрой установку проводил в полной темноте – у нас в раздевалке отключился свет. Уникальная ситуация. Все проблемы одолели, ребята молодцы, нас с победой.
– Последняя шайба – домашняя заготовка?
– Можно сказать, что это была домашняя заготовка, – сказал главный тренер «Металлурга».
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