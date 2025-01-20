Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

– Когда работал детским тренером, я делал свои лагеря. Один раз лагерь был в Краснодарском крае, потом в городе Балаково в Саратовской области.

Проводил его со своими словацкими друзьями‑тренерами и их отправил на поезде, они ехали 24 часа, узнали, что такое санитарная зона, когда туалеты закрывают. Когда приехали, они говорят: «Андрей , спасибо за подарки, очень сложный был переезд».

Могу сказать составителям календаря спасибо за такие подарки, что предоставили нам такой сложный выезд. Ребята – молодцы, было очень тяжело, видно было, что соперник свежее. Изменили немного в третьем периоде свои тактически действия, стали меньше бегать, больше тратить сил в чужой зоне.

Плюс впервые за свою тренерскую карьеру перед игрой установку проводил в полной темноте – у нас в раздевалке отключился свет. Уникальная ситуация. Все проблемы одолели, ребята молодцы, нас с победой.

– Последняя шайба – домашняя заготовка?

– Можно сказать, что это была домашняя заготовка, – сказал главный тренер «Металлурга ».