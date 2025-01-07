Разин о 4:3 с «Адмиралом»: «Неоднозначная игра, тяжело комментировать. Лет 5-7 назад высказал бы все, сейчас стал опытнее»
Андрей Разин подвел итоги матча с «Адмиралом» (4:3 ОТ).
– Неоднозначная игра, комментировать ее тяжело. Лет пять-семь назад высказал бы все, сейчас стал опытнее. Ребята молодцы, вытащили игру.
– Что с Макаром Хабаровым?
– Пока нет диагноза. Доктор сказал, что-то там есть, но аппаратура не показывает.
– При обороне в меньшинстве команда нервничала.
– Втроем выстояли, но ребята не добежали.
– Джозефс вернулся в состав. Обошлось по травме?
– Был спазм, но на следующий день он уже тренировался. Новым ребятам тяжело влиться в новую систему игры. Тот же Рендулич четвертую игру играет, понимает уже лучше, делает что-то на автомате, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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