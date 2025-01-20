Роднина о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Мы и без него знали, что он великий. У Александра есть большая ценность – он остается гражданином России»
Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
Овечкин забросил 874 шайбы в 1456 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки (894 в 1487).
– Нам Трамп Америку открыл, что ли? Мы и без него знали, что Овечкин – великий хоккеист. Он играет в «Вашингтоне» уже много лет, на их арене, где львиная часть болельщиков его знает. Это комплимент публики и признание его результатов. Не надо прибавлять лишнего.
– Вы следите за его погоней за рекордом Гретцки?
– Сложно не следить, вы только об этом и пишите. У него есть все шансы показать тот результат, на который все настроены. У Александра есть большая ценность – он остается гражданином России, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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