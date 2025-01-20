Крикунов об Овечкине: «Трамп знает о величии Александра – честь и хвала ему. Многое изменится в спорте с его приходом, санкции снимут, думаю»
Владимир Крикунов отреагировал на слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.
Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
«Ничего особенного Трамп не сказал. Все знают, что Овечкин – великий. Думаю, что в дальнейшем снимут санкции. Может, даже в этом году наши поедут в хоккей играть. Как хозяин скажет – так они сразу и построятся.
Как скажут, что надо санкции отменять, так отменят. Они подневольные, можно сказать. Хоккей – не самый популярный вид спорта в Америке. Я не думаю, что многое изменится в спорте с приходом Трампа.
То, что Трамп знает о величии Овечкина – честь и хвала ему», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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