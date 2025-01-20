Мойл ушел из «Куньлуня» в ECHL. У форварда 1+1 в 12 матчах
Нолан Мойл перешел из «Куньлуня» в Toledo Walleye из ECHL.
«Нападающий подписал контракт с Toledo Walleye из ECHL. Мойл не выходил на лед с 17 ноября, все это время находясь в запасе – как и любому другому игроку, ему необходима игровая практика. Даже такому, который совсем недавно был капитаном команды Адама Фантилли.
Желаем Нолану удачи в матчах этого сезона и не прощаемся!» – говорится в заявлении «Куньлуня».
В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 2 (1+1) очка в 12 матчах. В сезоне-2023/24 Мойл набрал 11 (4+7) очков в 55 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
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