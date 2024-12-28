Экс-форвард «Миннесоты» Кайл Ро перешел в «Куньлунь». Ранее за клуб выступал его старший брат
«Куньлунь» объявил о переходе форварда Кайла Ро.
В прошлом сезоне 32-летний американец выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 30 (7+23) очков в 48 матчах.
Ранее в НХЛ Ро играл за «Миннесоту» и «Флориду», всего в 61 игре за карьеру в лиге на его счету 7 (2+5) баллов.
Кайл Ро – младший брат Чеда Ро, выступавшего за «Куньлунь» в его первом сезоне в КХЛ – в чемпионате-2016/17.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
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