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Экс-форвард «Миннесоты» Кайл Ро перешел в «Куньлунь». Ранее за клуб выступал его старший брат

«Куньлунь» объявил о переходе форварда Кайла Ро.

В прошлом сезоне 32-летний американец выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 30 (7+23) очков в 48 матчах.

Ранее в НХЛ Ро играл за «Миннесоту» и «Флориду», всего в 61 игре за карьеру в лиге на его счету 7 (2+5) баллов.

Кайл Ро – младший брат Чеда Ро, выступавшего за «Куньлунь» в его первом сезоне в КХЛ – в чемпионате-2016/17.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
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Чед Ро
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