«Куньлунь» объявил о подписании контракта с Пайгиным

Зият Пайгин перешел в «Куньлунь».

Соглашение 29-летнего защитника с китайским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025, сообщает «Чемпионат».

Последним клубом россиянина была «Лада», которую он покинул месяц назад. В 14 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Пайгина 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».