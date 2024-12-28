«Куньлунь» объявил о подписании контракта с Пайгиным
Зият Пайгин перешел в «Куньлунь».
Соглашение 29-летнего защитника с китайским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025, сообщает «Чемпионат».
Последним клубом россиянина была «Лада», которую он покинул месяц назад. В 14 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Пайгина 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
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