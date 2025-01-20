Щитов о 7-м месте СКА: «Обстановка нервозная, но не критичная. Достаточно наладить игру в обороне, тогда поднимутся выше. Забивают они много»

Никита Щитов оценил результаты СКА в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга набрала 55 очков в 45 играх и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

«Полагаю, обстановка в СКА действительно нервозная, но не критичная. Там достаточно много опытных хоккеистов. Им достаточно наладить игру в обороне.

Забивают-то они много. Нужно забить, удержать счет, нарастить преимущество и выдать серию из нескольких побед, и тогда армейцы поднимутся повыше.

А еще было бы здорово дать молодым вратарям почувствовать игру. У СКА есть выход из текущей ситуации», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.