Щитов о 7-м месте СКА: «Обстановка нервозная, но не критичная. Достаточно наладить игру в обороне, тогда поднимутся выше. Забивают они много»
Никита Щитов оценил результаты СКА в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга набрала 55 очков в 45 играх и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.
«Полагаю, обстановка в СКА действительно нервозная, но не критичная. Там достаточно много опытных хоккеистов. Им достаточно наладить игру в обороне.
Забивают-то они много. Нужно забить, удержать счет, нарастить преимущество и выдать серию из нескольких побед, и тогда армейцы поднимутся повыше.
А еще было бы здорово дать молодым вратарям почувствовать игру. У СКА есть выход из текущей ситуации», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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