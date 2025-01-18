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  • Щитов о СКА: «Не думаю, что сливают тренера – звучит смешно. У команды с большим бюджетом при поражениях начинается критика. Как в песне «Ленинграда» – «Люди не любят чужих неудач»
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Щитов о СКА: «Не думаю, что сливают тренера – звучит смешно. У команды с большим бюджетом при поражениях начинается критика. Как в песне «Ленинграда» – «Люди не любят чужих неудач»

Никита Щитов поделился мнением относительно серии поражений СКА.

Команда Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд.

«Не считаю, что СКА физически не готов. Наоборот, физически команда хорошо подготовлена – скорость и движение есть, и в атаке они здорово играют, много забивают.

А почему команда удаляется? От большого желания выбраться из того положения, в которое они сейчас попали. Бывают удаления, которые идут от чрезмерного желания. Поэтому ничего в этом страшного нет – это хоккей, это игра, это эмоции. Команда опытная, они успокоятся, и эти удаления пройдут.

Я не думаю, что команда сливает тренера – это звучит смешно. Когда все клубы, тем более топовые, сталкиваются с серией поражений, выдвигается такая нелепая версия – слив тренера. Я думаю, такого не бывает. Любой спортсмен хочет выиграть. Так что эта версия звучит неправдоподобно.

СКА нужно более строго играть в обороне, это не значит играть в откат и ловить соперника на контратаке. Нет. Нужно четко действовать в своей зоне.

Может, защитникам поменьше подключаться к атакам, нападающие своё дело сделают, нужно начать так, чтобы повести в счете, в две, в три шайбы и потом уже добавлять. Потому что мы видим, как команда, проигрывая в несколько шайб, прикладывает героические усилия, сравнивает счет, сокращает до минимума, выигрывая третий период – это как раз говорит о хорошей физической подготовке.

Поэтому нужно более дисциплинированно, более строго сыграть в обороне. Дать почувствовать вратарям, что игроки тоже ловят шайбу на себя.

Нужно обезопасить молодых вратарей, дать им почувствовать игру, и тогда будет проще, СКА сможет подняться выше. В этом ничего сложного нет, просто надо выдать серию из трех-четырех побед. Сейчас никакой трагедии нет. Просто идет ажиотаж.

В нашем хоккее так бывает: у команды с большим бюджетом при серии поражений начинается критика. Как в песне у «Ленинграда» – «Люди не любят чужих неудач», – сказал бывший хоккеистов клубов КХЛ Никита Щитов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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logoСКА
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