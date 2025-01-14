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  • Щитов об уходе Деанджело: «Не считаю, что это ослабит СКА. У них полно игроков хорошего уровня. Есть прекрасный защитник Никишин, он умеет и подключаться, и обороняться»
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Щитов об уходе Деанджело: «Не считаю, что это ослабит СКА. У них полно игроков хорошего уровня. Есть прекрасный защитник Никишин, он умеет и подключаться, и обороняться»

Никита Щитов высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.

«Нужно до конца понять, по каким причинам он покинул СКА. Хотелось бы узнать. Что случилось – до конца пока непонятно. Раз он сам говорит, что уезжает по семейным обстоятельствам, решение нужно уважать.

Главное, чтобы все соответствовало действительности. А то вдруг он приедет и начнет в североамериканских СМИ говорить что-то другое. Посмотрим, как он себя поведет и как будет отзываться о нас.

А так, защитник был достаточно результативный. Все сразу говорили и многие знали, что это атакующий защитник, который будет помогать в нападении. И он набирал очки.

Это не классический защитник, который действует строго в своей зоне. Он постоянно подключается, активен в атаке, отдает передачи. Но оборона – не его лучшее качество.

Не считаю, что уход Деанджело ослабит СКА. У них есть такой прекрасный защитник, как Александр Никишин, который умеет и подключаться, и хорошо обороняться. У него на это хватает сил.

Думаю, Александру в этом плане даже будет более спокойно. Станет играть еще лучше, реализует лучше свой потенциал без Деанджело. Так что не считаю это сумасшедшей потерей для СКА, у них полно игроков хорошего уровня. Ничего такого не случилось.

Поиграл у нас, мы на него посмотрели, уехал – ничего страшного. Все, что ни делается, – все к лучшему. Команда без него заиграет хорошо, думаю. Будет более строго играть в обороне», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЭнтони Деанджело
logoНикита Щитов
logoКХЛ
logoСКА
logoМатч ТВ
logoАлександр Никишин
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