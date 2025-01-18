Щитов о СКА: «Вряд ли Ротенберг уйдет. Пока у команды не получается играть, им нужно наладить взаимоотношения в обороне»
Никита Щитов поделился мыслями о ситуации в СКА.
Команда тренера Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд.
«Наверное, вряд ли главный тренер уйдет. Действительно, пока у команды не получается играть, им нужно наладить взаимоотношения в обороне и строже сыграть.
А голы придут, нападение у них хорошее, и все получится», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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