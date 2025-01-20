Депутат Валуев о словах Трампа про Овечкина: «Ничего не случайно. Хочет переговоров»

Николай Валуев оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.

Избранный президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

Депутат Госдумы ответил на вопрос, является ли этот жест шагом к переговорам о возвращении России на международную арену.

«Ничего не случайно. Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение – лишь вишенка на торте для отвлечения внимания», – сказал Николай Валуев.