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Депутат Валуев о словах Трампа про Овечкина: «Ничего не случайно. Хочет переговоров»

Николай Валуев оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.

Избранный президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

Депутат Госдумы ответил на вопрос, является ли этот жест шагом к переговорам о возвращении России на международную арену.

«Ничего не случайно. Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение – лишь вишенка на торте для отвлечения внимания», – сказал Николай Валуев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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