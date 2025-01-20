Мирошниченко забросил 8-ю шайбу в сезоне АХЛ в матче с «Рочестером». Комаров и Кисаков забили за «Американс»

Иван Мирошниченко забросил 8-ю шайбу в сезоне АХЛ в матче с «Рочестером».

Форвард «Херши » помог своей команде одержать победу над «Американс» (5:4) в регулярном чемпионате лиги.

На счету 20-летнего россиянина стало 17 (8+9) очков в 20 матчах в текущем сезоне. В 4 играх после почти 2 месяцев пребывания в «Вашингтоне » – 3 (1+2) балла.

Отметим, что в составе фарм-клуба «Баффало» голами отметились два российских игрока – защитник Всеволод Комаров (1-я шайба в сезоне, 9 очков в 36 играх) и нападающий Александр Кисаков (3-я, 4 очка в 7 играх).