«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ. Он не набрал очков в 12 последних играх в НХЛ
«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ.
Нападающий набрал 4 (1+3) балла в 18 матчах НХЛ в нынешнем сезоне. Иван Мирошниченко не набрал очков в 12 последних играх в лиге.
Вместо россиянина в основу «Кэпиталс» вызвали нападающего Итэна Франка. Он отметился 28 (20+8) баллами в 35 матчах за «Херши» в АХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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