«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ. Он не набрал очков в 12 последних играх в НХЛ

«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ.

Нападающий набрал 4 (1+3) балла в 18 матчах НХЛ в нынешнем сезоне. Иван Мирошниченко не набрал очков в 12 последних играх в лиге.

Вместо россиянина в основу «Кэпиталс» вызвали нападающего Итэна Франка. Он отметился 28 (20+8) баллами в 35 матчах за «Херши » в АХЛ .