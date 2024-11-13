Мирошниченко забросил 7-ю шайбу в сезоне АХЛ. У 20-летнего форварда 14 очков в 14 матчах за фарм «Вашингтона»
Иван Мирошниченко забросил седьмую шайбу в сезоне АХЛ.
20-летний форвард «Херши» отличился в матче с «Бриджпортом» (5:4).
В нынешнем регулярном чемпионате Мирошниченко набрал 14 (7+7) очков в 14 матчах за фарм-клуб «Вашингтона». С этим результатом он делит третье место в списке лучших бомбардиров лиги.
Действующее соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
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