Мирошниченко забросил 7-ю шайбу в сезоне АХЛ. У 20-летнего форварда 14 очков в 14 матчах за фарм «Вашингтона»

Иван Мирошниченко забросил седьмую шайбу в сезоне АХЛ.

20-летний форвард «Херши» отличился в матче с «Бриджпортом» (5:4).

В нынешнем регулярном чемпионате Мирошниченко набрал 14 (7+7) очков в 14 матчах за фарм-клуб «Вашингтона ». С этим результатом он делит третье место в списке лучших бомбардиров лиги.

Действующее соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2026 года.