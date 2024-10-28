Мирошниченко забросил 6-ю шайбу в сезоне АХЛ. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с 10 очками в 8 играх
Иван Мирошниченко забросил 6-ю шайбу в сезоне АХЛ.
Форвард «Херши» отличился в матче регулярного чемпионата лиги с «Провиденсом» (2:1) и был признан второй звездой.
В активе 20-летнего россиянина стало 10 (6+4) очков в 8 играх в сезоне. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с форвардами «Калгари Рэнглерс» Рори Кериньшем (10 в 8, 8+2) и Джейкобом Пеллетье (10 в 8, 0+10).
Лидирует форвард «Милуоки» Винс Хиностроза с 11 (4+7) баллами в 7 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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