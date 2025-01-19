Епанчинцев о 3:4 с ЦСКА: «Буллиты – не лучший момент «Сибири», некоторые игроки отказывались исполнять. «Я на лавку – где они? Я под лавку – вот они!» – раньше так говорили»
В матче Фонбет чемпионата КХЛ новосибирцы уступили по буллитам со счетом 3:4. «Сибирь» проиграла три матча подряд в серии буллитов.
– Тяжелый для нас матч, особенно второй и третий период. И соперник добавил в агрессии и движении, и с нашей стороны движения не было. Молодцы, что проигрывая, перевели игру в овертайм.
У Лайпсика был момент в овертайме, а буллиты, уже все понимают, что не наш лучший момент. Некоторые даже отказывались от исполнения. «Я на лавку – где они? Я под лавку – вот они!» – раньше так говорили.
У нас есть свободный день перед отъездом, будем отрабатывать этот момент. Понятно, что дома такая атмосфера, боятся… Тем более в серии счет 1:3 был, непростой момент, боялись брать на себя такую ответственность. Тем не менее, благодарен ребятам за эту серию.
– Почему поменяли вратаря в серии? Повреждение?
– Нет, не повреждение. Просто решили поменять, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Мерфи повторил рекорд «Сибири» в КХЛ по ассистам за сезон – 37 пасов. У канадского защитника 47 очков в 45 матчах
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