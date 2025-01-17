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  • Епанчинцев о 2:3 с «Локомотивом»: «Сибирь» потеряла одно очко, но одно заработала. Качество игры, атмосфера стали лучше, благодарен ребятам»
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Епанчинцев о 2:3 с «Локомотивом»: «Сибирь» потеряла одно очко, но одно заработала. Качество игры, атмосфера стали лучше, благодарен ребятам»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Локомотивом».

Новосибирский клуб потерпел поражение в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 Б. 

– Хороший матч. Видимо, опять перебросали и были ближе [к победе], побольше пробили буллитов. Очень благодарен ребятам – на протяжении последних игр практически без тренировок, показывают правильное восстановление и хорошие матчи.

Сделали небольшую ротацию, дали некоторым игрокам отдохнуть, кроме Широкова – у него микротравма. Думаю, что качество игры стало намного лучше, а главное атмосфера. Стали играть друг за друга. Мы потеряли одно очко, но одно очко и заработали.

– «Локомотив» очень серьезно давит и выигрывает большинство единоборств. Можно сказать, что для вас это был экзамен и команда его сдала?

– Все правильно. Видим, что у них силовые форварды, но с этим давлением мы справились.

– За счет чего, готовности или других качеств?

– Все вместе. Не все моменты были хорошие, некоторые надо улучшать. При правильных действиях игра с любым соперником приводит к положительному результату. Да, где-то не хватило той свежести и ротации.

– Мастеров для исполнения буллитов хватает, но почему не получилось, недостаток практики?

– Сильный вратарь у соперника. Буллиты – продолжение игры, нужно похладнокровнее быть. Но уже намного лучше.

– Нестандартное удаление было у Мерфи, толкнул игрока на лавке. Вы здесь видите его излишнюю вспыльчивость, или провокация?

– Я всегда за своих игроков. Считаю, что когда игрок подбирает шайбу, нельзя ногу высовывать с лавки. А если попадет щитком или коньком в лицо? Да, эмоции сыграли, это неправильно, но я за своего игрока буду стоять горой.

– Ранее, когда Широков не играл, вы ставили на игру капитаном Короткова. Почему сегодня Бека выбрали?

– Попробовали сегодня Бека. Они ассистенты, любой из них может выйти капитаном.

– Не было желания на буллиты выпустить Яковлева?

– Было. Но так складывалось, что приняли решение выпустить Рассказова, особенно когда шло до гола. Была мысль и Мерфи еще раз выпустить, но нападающие должны исполнять такие моменты и выигрывать матчи. Есть над чем подумать, – сказал Епанчинцев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Сибири»
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoСергей Широков
logoВадим Епанчинцев
logoНикита Коротков
logoТревор Мерфи
logoАлексей Яковлев
logoТэйлор Бек
logoСибирь
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