«Сибирь» проиграла по буллитам 3-й матч подряд – 3:4 с ЦСКА. У новосибирцев 6 поражений в 7 последних матчах
Это произошло в игре Фонбет чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:4 Б). По ходу матча новосибирцы вели в счете 2:0 – дубль сделал Брендан Лайпсик, но к середине третьего периода «Сибирь» уже уступала 2:3.
На 55-й минуте Павел Гоголев перевел встречу в овертайм, где команды не отметились заброшенными шайбами. В послематчевой серии армейцы реализовали 3 броска из 4 и одержали победу.
Несмотря на шестое поражение в семи последних встречах, «Сибирь» набрала очки в пятом матче подряд. Команда находится на восьмом месте Востока, набрав 45 очков за 46 матчей.
ЦСКА вышел на второе место в Западной конференции, имея в активе 61 очко после 46 проведенных встреч.
Следующий матч «Сибирь» проведет 22 января в гостях против «Трактора», армейцы сыграют на выезде с «Северсталью» 21 января.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий