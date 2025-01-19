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«Сибирь» проиграла по буллитам 3-й матч подряд – 3:4 с ЦСКА. У новосибирцев 6 поражений в 7 последних матчах

«Сибирь» проиграла по буллитам третий матч подряд.

Это произошло в игре Фонбет чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:4 Б). По ходу матча новосибирцы вели в счете 2:0 – дубль сделал Брендан Лайпсик, но к середине третьего периода «Сибирь» уже уступала 2:3.

На 55-й минуте Павел Гоголев перевел встречу в овертайм, где команды не отметились заброшенными шайбами. В послематчевой серии армейцы реализовали 3 броска из 4 и одержали победу.

Несмотря на шестое поражение в семи последних встречах, «Сибирь» набрала очки в пятом матче подряд. Команда находится на восьмом месте Востока, набрав 45 очков за 46 матчей.

ЦСКА вышел на второе место в Западной конференции, имея в активе 61 очко после 46 проведенных встреч.

Следующий матч «Сибирь» проведет 22 января в гостях против «Трактора», армейцы сыграют на выезде с «Северсталью» 21 января.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСибирь
logoЦСКА
logoКХЛ
logoПавел Гоголев
logoБрендан Лайпсик
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