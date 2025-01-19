Форвард «Спартака» Беляев: «Истинный болельщик всегда поддерживает команду. Те, которым что‑то не нравится – могут выйти на лед во дворе и показать, что умеют»
Красно-белые одержали одну победу в последних трех матчах Фонбет чемпионата КХЛ, забросив в каждом из них по две шайбы.
– «Спартак» уже несколько матчей почти безупречно действует в защите. Можно сказать, что команда готова к плей‑офф?
– Мы учимся на своих ошибках. Любая команда, которая хочет достигнуть высокого результата, должна делать это. У нас потихоньку начинает получаться игра в обороне.
– Некоторые болельщики жалуются на отсутствие зрелищности.
– Пускай говорят, наше дело – работать. Мнение болельщика переменчиво. И если постоянно отвлекаться на мнения и критику, то даже не знаю…
Думаю, что истинный болельщик будет всегда поддерживать команду, независимо от результата. А у тех болельщиков, которым что‑то не нравится, есть возможность выйти на лед во дворе и показать, что они умеют.
Думаю, после этого они поменяют свое мнение, – сказал нападающий «Спартака» Александр Беляев.
«Спартак» прервал серию из 3 поражений подряд, обыграв «Куньлунь». Команда Жамнова – 3-я на Западе
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий