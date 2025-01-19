Форвард «Спартака» Беляев: «Истинный болельщик всегда поддерживает команду. Те, которым что‑то не нравится – могут выйти на лед во дворе и показать, что умеют»

Форвард «Спартака» Александр Беляев высказался о фанатах, критикующих команду.

Красно-белые одержали одну победу в последних трех матчах Фонбет чемпионата КХЛ, забросив в каждом из них по две шайбы.

– «Спартак» уже несколько матчей почти безупречно действует в защите. Можно сказать, что команда готова к плей‑офф?

– Мы учимся на своих ошибках. Любая команда, которая хочет достигнуть высокого результата, должна делать это. У нас потихоньку начинает получаться игра в обороне.

– Некоторые болельщики жалуются на отсутствие зрелищности.

– Пускай говорят, наше дело – работать. Мнение болельщика переменчиво. И если постоянно отвлекаться на мнения и критику, то даже не знаю…

Думаю, что истинный болельщик будет всегда поддерживать команду, независимо от результата. А у тех болельщиков, которым что‑то не нравится, есть возможность выйти на лед во дворе и показать, что они умеют.

Думаю, после этого они поменяют свое мнение, – сказал нападающий «Спартака » Александр Беляев .

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