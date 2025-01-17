«Спартак» прервал серию из 3 поражений подряд, обыграв «Куньлунь». Команда Жамнова – 3-я на Западе
«Спартак» прервал серию из 3 подряд поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Куньлунь» со счетом 2:0 в домашнем матче.
«Спартак» набрал 59 очков в 45 играх и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.
У «Куньлуня» второе поражение подряд. Команда тренера Михаила Кравеца с 44 очками в 46 матчах идет 9-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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