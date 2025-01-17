«Спартак» прервал серию из 3 поражений подряд, обыграв «Куньлунь». Команда Жамнова – 3-я на Западе

«Спартак» прервал серию из 3 подряд поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Куньлунь » со счетом 2:0 в домашнем матче.

«Спартак » набрал 59 очков в 45 играх и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.

У «Куньлуня» второе поражение подряд. Команда тренера Михаила Кравеца с 44 очками в 46 матчах идет 9-й на Западе.