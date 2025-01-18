Леонид Вайсфельд: «Спартак» стал играть хуже, показывать скучный хоккей. Первая тройка перестала играть, только Порядин держит уровень»
Команда тренера Алексея Жамнова находится на третьей позиции в таблице Западной конференции.
– Эксперт Алексей Потапов считает, что «Спартак» показывает «неполноценные» матчи, не может провести всю игру ровно. Вы согласны?
– В начале сезона «Спартак» производил на меня очень сильное впечатление. Выглядело так, что они сделали шаг вперед.
Сейчас мне кажется, что у них неожиданная проблема появилась. Те сильные стороны, которые были в том году, стали слабыми – первая тройка не играет так, как раньше, и они ее даже разбили.
В клубе думали, что добавят кого-то из игроков, и команда станет сильнее. А получилось так, что эта тройка перестала играть.
Там только Порядин держит прошлогодний уровень.
– Считается, что у «Спартака» слабая оборона.
– Я бы не сказал, что она слабая. В целом команда стала хуже играть. Хоккей показывают скучный, как ни странно.
В начале сезона демонстрировали зрелищную игру, а сейчас такое впечатление, как будто что-то сломалось. Может быть, до плей-офф еще починят, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.
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