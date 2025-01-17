Жамнов о 2:0: «У «Куньлуня» много североамериканцев, мы предупреждали, что будут стычки, провокации. «Спартаку» не хватило терпения, чтобы забить в пустые ворота»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над «Куньлунем» (2:0).

«У соперников много североамериканцев, мы предупреждали, что будут и стычки, и провокации. При игре с пустыми воротами, чтобы забить, чуть-чуть не хватило терпения на паузе.

Молодцы, что, играя в меньшинстве, перевели шайбу в чужую зону, но, конечно, надо забивать в таких ситуациях. Часто бывает, что атака идет в противоположную сторону и забивается гол.

Думаю, Павел Порядин будет играть через две недели. У него повреждение, но не очень серьезное, его нужно долечить до конца.

Вернувшиеся в состав Николай Голдобин и Иван Морозов играли довольно неплохо, но у меня все равно остаются вопросы по игре в большинстве.

Такие мастера должны делать результат, хотелось бы, чтобы они добавили в этом компоненте», – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .