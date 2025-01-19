«Круто». Кучеров о 600-й голевой передаче в регулярках НХЛ за «Тампу»

Никита Кучеров одним словом прокомментировал свое новое достижение в «Тампе».

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта » (5:1) 31-летний форвард забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

На его счету стало 600 голевых пасов за 767 игр в рамках регулярок за «Тампу ». По числу ассистов в истории клуба он уступает только Виктору Хедману (601 передача).

«Круто», – сказал Кучеров после матча, когда его попросили прокомментировать это достижение.

Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 600+ передачами в регулярках НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 6-й

У Кучерова – 600 передач в НХЛ! Выбил 1+2 и остановил мощный «Детройт»