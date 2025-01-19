«Круто». Кучеров о 600-й голевой передаче в регулярках НХЛ за «Тампу»
Никита Кучеров одним словом прокомментировал свое новое достижение в «Тампе».
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1) 31-летний форвард забросил шайбу и сделал две результативные передачи.
На его счету стало 600 голевых пасов за 767 игр в рамках регулярок за «Тампу». По числу ассистов в истории клуба он уступает только Виктору Хедману (601 передача).
«Круто», – сказал Кучеров после матча, когда его попросили прокомментировать это достижение.
Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 600+ передачами в регулярках НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 6-й
У Кучерова – 600 передач в НХЛ! Выбил 1+2 и остановил мощный «Детройт»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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