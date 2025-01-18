Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии авторов The Athletic, Драйзайтль – 2-й, Хеллибак – 3-й, Капризов, Кучеров и Куинн Хьюз делят 4-е место
Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи».
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Издание The Athletic провело опрос среди журналистов, чтобы определить претендентов на трофей в сезоне-2024/25.
37% авторов считают, что «Харт Трофи» выиграет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
Второе место занял Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (29,6%), третье – Коннор Хеллибак из «Виннипега» (11,1%).
Четвертое место разделили Кирилл Капризов («Миннесота»), Никита Кучеров («Тампа») и Куинн Хьюз («Ванкувер»). Они получили по 7,4% голосов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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