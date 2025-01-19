Томпсон из «Вашингтона» завершил сухую серию на отметке 198:22 – лучший результат в сезоне НХЛ и 3-й в истории клуба

Логан Томпсон стал третьим в истории «Вашингтона» по длине сухой серии.

Она составила 198 минут и 22 секунды. Серия прервалась на 51-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга » (4:1).

По продолжительности отрезка без пропущенных шайб – это лучший показатель в текущем сезоне НХЛ и третий за всю историю «Кэпиталс ».

Лидирует Пэт Риггин – 203:52 (сезон-1983/84), второе место у Джима Кэри – 200:04 (сезон-1995/96).

«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ – 67 очков в 46 играх