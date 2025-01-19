Томпсон из «Вашингтона» завершил сухую серию на отметке 198:22 – лучший результат в сезоне НХЛ и 3-й в истории клуба
Логан Томпсон стал третьим в истории «Вашингтона» по длине сухой серии.
Она составила 198 минут и 22 секунды. Серия прервалась на 51-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:1).
По продолжительности отрезка без пропущенных шайб – это лучший показатель в текущем сезоне НХЛ и третий за всю историю «Кэпиталс».
Лидирует Пэт Риггин – 203:52 (сезон-1983/84), второе место у Джима Кэри – 200:04 (сезон-1995/96).
«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ – 67 очков в 46 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем