«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ – 67 очков в 46 играх

«Вашингтон» единолично возглавляет общую таблицу НХЛ с 67 очками в 46 играх.

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Питтсбург » (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Победа стала для команды Спенсера Карбери 4-й подряд.

В последних 10 играх «столичные» одержали 7 побед и потерпели 3 поражения (все – за пределами основного времени).

«Вашингтон » набрал 67 очков в 46 играх и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ . На втором месте идет «Виннипег» (65 в 47), сегодня уступивший «Калгари».

Третье место делят «Вегас » и «Эдмонтон» – у обеих команд по 61 очку в 46 играх.