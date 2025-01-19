«Вашингтон» выиграл 4 матча подряд и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ – 67 очков в 46 играх
«Вашингтон» единолично возглавляет общую таблицу НХЛ с 67 очками в 46 играх.
Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Питтсбург» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Победа стала для команды Спенсера Карбери 4-й подряд.
В последних 10 играх «столичные» одержали 7 побед и потерпели 3 поражения (все – за пределами основного времени).
«Вашингтон» набрал 67 очков в 46 играх и единолично возглавляет общую таблицу НХЛ. На втором месте идет «Виннипег» (65 в 47), сегодня уступивший «Калгари».
Третье место делят «Вегас» и «Эдмонтон» – у обеих команд по 61 очку в 46 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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