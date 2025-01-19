Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии авторов The Athletic, Эвасон – 2-й, Киф – 3-й

Спенсер Карбери назван главным претендентом на «Джек Адамс Эворд».

Приз вручается лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Издание The Athletic провело опрос среди журналистов, чтобы определить претендентов на трофей в сезоне-2024/25.

66,7% авторов считают, что «Джек Адамс Эворд» выиграет главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Второе место занял Дин Эвасон из «Коламбуса » (18,5%), третье – Шелдон Киф из «Нью-Джерси» (7,4%).

Четвертое место разделили Джон Хайнс («Миннесота ») и Скотт Арниел («Виннипег»). Они получили по 3,7% голосов.