Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии авторов The Athletic, Эвасон – 2-й, Киф – 3-й
Спенсер Карбери назван главным претендентом на «Джек Адамс Эворд».
Приз вручается лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Издание The Athletic провело опрос среди журналистов, чтобы определить претендентов на трофей в сезоне-2024/25.
66,7% авторов считают, что «Джек Адамс Эворд» выиграет главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Второе место занял Дин Эвасон из «Коламбуса» (18,5%), третье – Шелдон Киф из «Нью-Джерси» (7,4%).
Четвертое место разделили Джон Хайнс («Миннесота») и Скотт Арниел («Виннипег»). Они получили по 3,7% голосов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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