Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Питтсбурга» на 59-й минуте. До этого он отыграл смену продолжительностью 2:17
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Последнюю шайбу Брэндон Дьюхэйм забросил в пустые ворота на 58:30.
«Пингвинс» сняли вратаря на 58:11, в итоге отыграв с пустыми воротами 19 секунд. Капитан «столичных» Александр Овечкин в это время на лед не выходил.
До этого он провел длинную смену продолжительностью 2 минуты 17 секунд (с 55:28 по 57:45, большую часть времени – в большинстве). Она стала для 39-летнего россиянина последней в этом матче.
Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота (61). Всего у него 874 шайбы в 1456 играх в рамках регулярок.
Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
Овечкин без очков против «Питтсбурга»: 2 броска за 18:20 (7:37 – в большинстве). У него 21+12 в 30 играх
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