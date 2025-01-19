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  • Овечкин, Бэкстрем, Оши и Карлсон вошли в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет, Кузнецов, Орлов и Гончар – во 2-ю
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Овечкин, Бэкстрем, Оши и Карлсон вошли в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет, Кузнецов, Орлов и Гончар – во 2-ю

Александр Овечкин вошел в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

В символические команды «Кэпиталс» попали 4 россиянина – форварды Александр Овечкин (1-я команда) и Евгений Кузнецов (2-я), защитники Сергей Гончар (2-я) и Дмитрий Орлов (2-я). 

Первая команда «Вашингтона»

Нападающие: Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Александр Овечкин;

Защитники: Джон Карлсон, Майк Грин;

Вратарь: Брэйден Холтби;

Вторая команда «Вашингтона»

Нападающие: Петер Бондра, Евгений Кузнецов, Том Уилсон;

Защитники: Сергей Гончар, Дмитрий Орлов;

Вратарь: Олаф Колциг. 

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В воскресенье будут названы символические сборные «Монреаля».  

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТом Уилсон
logoСергей Гончар
рейтинги
logoДмитрий Орлов
logoДжон Карлсон
logoПетер Бондра
logoНХЛ
logoВашингтон
logoЛарс Никлас Бэкстрем
logoАлександр Овечкин
logoЕвгений Кузнецов
logoТи Джей Оши
Олаф Колциг
logoБрэйден Холтби
logoМайк Грин
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