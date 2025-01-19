Овечкин, Бэкстрем, Оши и Карлсон вошли в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет, Кузнецов, Орлов и Гончар – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
В символические команды «Кэпиталс» попали 4 россиянина – форварды Александр Овечкин (1-я команда) и Евгений Кузнецов (2-я), защитники Сергей Гончар (2-я) и Дмитрий Орлов (2-я).
Первая команда «Вашингтона»
Нападающие: Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Александр Овечкин;
Защитники: Джон Карлсон, Майк Грин;
Вратарь: Брэйден Холтби;
Вторая команда «Вашингтона»
Нападающие: Петер Бондра, Евгений Кузнецов, Том Уилсон;
Защитники: Сергей Гончар, Дмитрий Орлов;
Вратарь: Олаф Колциг.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
В воскресенье будут названы символические сборные «Монреаля».
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