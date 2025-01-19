Овечкин, Бэкстрем, Оши и Карлсон вошли в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет, Кузнецов, Орлов и Гончар – во 2-ю

Александр Овечкин вошел в 1-ю сборную «Вашингтона» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

В символические команды «Кэпиталс» попали 4 россиянина – форварды Александр Овечкин (1-я команда) и Евгений Кузнецов (2-я), защитники Сергей Гончар (2-я) и Дмитрий Орлов (2-я).

Первая команда «Вашингтона»

Нападающие: Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши , Александр Овечкин;

Защитники: Джон Карлсон , Майк Грин ;

Вратарь: Брэйден Холтби ;

Вторая команда «Вашингтона»

Нападающие: Петер Бондра, Евгений Кузнецов, Том Уилсон;

Защитники: Сергей Гончар, Дмитрий Орлов;

Вратарь: Олаф Колциг.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В воскресенье будут названы символические сборные «Монреаля».