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  • «Вашингтон» набрал очки в 8-м матче подряд – победа 3:0 над «Анахаймом». Томпсон сделал 1-й шатаут за «Кэпиталс»
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«Вашингтон» набрал очки в 8-м матче подряд – победа 3:0 над «Анахаймом». Томпсон сделал 1-й шатаут за «Кэпиталс»

«Вашингтон» продлил серию с очками до восьми матчей в НХЛ.

Команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Анахайм» (3:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Кэпиталс» Логан Томпсон отразил 19 бросков, сделав первый шатаут в сезоне и первый за «Вашингтон».

Команда набрала 63 очка в 44 матчах и лидирует в турнирной таблице Востчоной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoВашингтон
logoНХЛ
logoЛоган Томпсон
logoАнахайм
logoСпенсер Карбери
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