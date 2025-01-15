«Вашингтон» набрал очки в 8-м матче подряд – победа 3:0 над «Анахаймом». Томпсон сделал 1-й шатаут за «Кэпиталс»

«Вашингтон» продлил серию с очками до восьми матчей в НХЛ.

Команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Анахайм » (3:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер «Кэпиталс» Логан Томпсон отразил 19 бросков, сделав первый шатаут в сезоне и первый за «Вашингтон ».

Команда набрала 63 очка в 44 матчах и лидирует в турнирной таблице Востчоной конференции.