«Вашингтон» набрал очки в 8-м матче подряд – победа 3:0 над «Анахаймом». Томпсон сделал 1-й шатаут за «Кэпиталс»
«Вашингтон» продлил серию с очками до восьми матчей в НХЛ.
Команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Анахайм» (3:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер «Кэпиталс» Логан Томпсон отразил 19 бросков, сделав первый шатаут в сезоне и первый за «Вашингтон».
Команда набрала 63 очка в 44 матчах и лидирует в турнирной таблице Востчоной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем