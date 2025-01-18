Кравчук про «Авангард» Ги Буше: «У легионеров в нашем хоккее своя система координат – начинают с карт-бланша, без давления. Любой тренер может только мечтать о таких условиях»
Под руководством канадского специалиста команда имеет в активе серию из 6-матчевую победную серию.
– Что отметите в КХЛ?
– Серию «Авангарда» из шести побед. В последней игре Омск в общем-то в равной игре сумел крупно победить ЦСКА. Это яркая победа – и не случайная.
– За счет чего она достигнута?
– Бросилось в глаза, что штабу Ги Буше удалось наладить транзит шайбы из обороны в атаку.
Сейчас в этом аспекте игры, в котором были проблемы в начале сезона, все очень четко. Омская команда на этом транзите играет достаточно просто, правильно и эффективно. Отсюда результат.
– В НХЛ у Буше репутация оборонительного тренера. Это просматривается в КХЛ?
– Пока «Авангард» играет активно, в давление. Никаких оборонительных моделей от Буше не вижу.
– Сюрприз?
– Догадываюсь, почему канадский тренер немного отошел от своего стиля.
– Почему?
– На мой взгляд, главная проблема нашего хоккея – защитники. В каждом клубе КХЛ есть быстрые, гибридные защитники, которые за доли секунды принимают правильные решения и начинают атаки.
Да, в том же «Авангарде» есть Шарипзянов и талантливые Чистяков с Гуляевым. Но в целом в линии обороны на старте сезона возникали проблемы. И это мы говорим об «Авангарде», у которого очень серьезные кадровые возможности.
Думаю, Буше быстро разобрался в плюсах и минусах КХЛ. Увидел, что нужно снимать давление с оборонительной линии, больше играть в средней и чужой зонах, в атаке. Отсюда и изменение его стиля.
– Вас удивляет уверенный старт штаба Буше в КХЛ?
– Все покажут время и турнирная дистанция. Но нужно понимать, что у тренеров-легионеров в нашем хоккее своя система координат. Они начинают с карт-бланша, без давления со стороны внешней среды, под защитой серьезных контрактов.
Думаю, что любой тренер о таких профессиональных условиях может только мечтать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
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