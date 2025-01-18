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Кравчук про «Авангард» Ги Буше: «У легионеров в нашем хоккее своя система координат – начинают с карт-бланша, без давления. Любой тренер может только мечтать о таких условиях»

Игорь Кравчук оценил работу Ги Буше в «Авангарде».

Под руководством канадского специалиста команда имеет в активе серию из 6-матчевую победную серию.

– Что отметите в КХЛ?

– Серию «Авангарда» из шести побед. В последней игре Омск в общем-то в равной игре сумел крупно победить ЦСКА. Это яркая победа – и не случайная.

– За счет чего она достигнута?

– Бросилось в глаза, что штабу Ги Буше удалось наладить транзит шайбы из обороны в атаку.

Сейчас в этом аспекте игры, в котором были проблемы в начале сезона, все очень четко. Омская команда на этом транзите играет достаточно просто, правильно и эффективно. Отсюда результат.

– В НХЛ у Буше репутация оборонительного тренера. Это просматривается в КХЛ?

– Пока «Авангард» играет активно, в давление. Никаких оборонительных моделей от Буше не вижу.

– Сюрприз?

– Догадываюсь, почему канадский тренер немного отошел от своего стиля.

– Почему?

– На мой взгляд, главная проблема нашего хоккея – защитники. В каждом клубе КХЛ есть быстрые, гибридные защитники, которые за доли секунды принимают правильные решения и начинают атаки.

Да, в том же «Авангарде» есть Шарипзянов и талантливые Чистяков с Гуляевым. Но в целом в линии обороны на старте сезона возникали проблемы. И это мы говорим об «Авангарде», у которого очень серьезные кадровые возможности.

Думаю, Буше быстро разобрался в плюсах и минусах КХЛ. Увидел, что нужно снимать давление с оборонительной линии, больше играть в средней и чужой зонах, в атаке. Отсюда и изменение его стиля.

– Вас удивляет уверенный старт штаба Буше в КХЛ?

– Все покажут время и турнирная дистанция. Но нужно понимать, что у тренеров-легионеров в нашем хоккее своя система координат. Они начинают с карт-бланша, без давления со стороны внешней среды, под защитой серьезных контрактов. 

Думаю, что любой тренер о таких профессиональных условиях может только мечтать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
Игорь Кравчук
logoКХЛ
logoАвангард
logoГи Буше
logoСемен Чистяков
logoМихаил Гуляев
logoДамир Шарипзянов
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