Агент Пилко: «Пообщался с руководством «Авангарда». Спунером, Ридом Буше и Фьоре в команде довольны, каждый выполняет свою роль»
Алеша Пилко сообщил, что в Авангарде» довольны Спунером, Ридом Буше и Фьоре.
«Удачно слетал в Омск, пообщался с руководством «Авангарда». Райаном Спунером, Ридом Буше и Джованни Фьоре в команде довольны, каждый выполняет свою роль, а Джованни удачно влился в коллектив после обмена в дедлайн.
Надеюсь, что «Авангард» здорово покажет себя в плей-офф, это сильная команда.
Отдельно отмечу омскую арену и местных болельщиков. Все на высочайшем уровне», – сказал агент Алеша Пилко, представляющий интересы Райана Спунера, Рида Буше и Джованни Фьоре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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