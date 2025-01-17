Агент Пилко: «Пообщался с руководством «Авангарда». Спунером, Ридом Буше и Фьоре в команде довольны, каждый выполняет свою роль»

Алеша Пилко сообщил, что в Авангарде» довольны Спунером, Ридом Буше и Фьоре.

«Удачно слетал в Омск, пообщался с руководством «Авангарда ». Райаном Спунером , Ридом Буше и Джованни Фьоре в команде довольны, каждый выполняет свою роль, а Джованни удачно влился в коллектив после обмена в дедлайн.

Надеюсь, что «Авангард» здорово покажет себя в плей-офф, это сильная команда.

Отдельно отмечу омскую арену и местных болельщиков. Все на высочайшем уровне», – сказал агент Алеша Пилко , представляющий интересы Райана Спунера, Рида Буше и Джованни Фьоре.