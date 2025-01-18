Серебряков выиграл 10 из 14 матчей после перехода в «Авангард». Он отражает в среднем 92,5% бросков, в СКА было 87,4%
Никита Серебряков сделал первый шатаут в нынешнем сезоне КХЛ.
Голкипер «Авангарда» отразил 30 из 30 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:0).
После перехода в «Авангард» вратарь провел 14 игр, в которых одержал 10 побед, пропуская в среднем 2,47 шайбы и отражая 92,5% бросков.
В этом сезоне Никита Серебряков также сыграл 5 матчей за СКА при средней пропускаемости 3,70 и 87,4% отраженных бросков.
«Авангард» превратился в зверя! Съел ЦСКА с сухим счетом – это шестая победа подряд
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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