Бардаков о Деанджело: «Я многому научился у него. Понял, где надо доработать. Положительные только моменты. Хороший защитник»

Захар Бардаков высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.

– Тони Деанджело покинул СКА. Что скажете о нем?

– Я многому у него научился. Понял, где мне надо доработать.

Положительные только моменты от него. Спасибо, что он был с нами. Хороший защитник, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.