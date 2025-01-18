Бардаков о Деанджело: «Я многому научился у него. Понял, где надо доработать. Положительные только моменты. Хороший защитник»
Захар Бардаков высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.
– Тони Деанджело покинул СКА. Что скажете о нем?
– Я многому у него научился. Понял, где мне надо доработать.
Положительные только моменты от него. Спасибо, что он был с нами. Хороший защитник, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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